Advertisement

إقتصاد

السعودية تتطلع إلى "صفقة طائرات" مع إيرباص وبوينغ

Lebanon 24
06-06-2024 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1208728-638533129186236699.jpg
Doc-P-1208728-638533129186236699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجري شركة الخطوط الجوية العربية السعودية محادثات مع إيرباص وبوينغ بشأن طلب شراء طائرات عريضة البدن لزيادة قدراتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصنعة للطائرات محدودية في إنتاج الطائرات ضيقة البدن.
Advertisement

وقال مدير عام شؤون الاتصالات والإعلام بالخطوط السعودية، إن المجموعة المملوكة للدولة والتي تمتلك شركة الطيران أديل، طلبت الشهر الماضي شراء 105 طائرات إيرباص ضيقة البدن رغم أنها بحاجة إلى 180 طائرة.

وقالت إيرباص في كانون الثاني إن الطلب على الطائرات ضيقة البدن استنفد إنتاج الشركة منها حتى نهاية عام 2030. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:49 | 2024-06-06
15:54 | 2024-06-06
11:32 | 2024-06-06
09:32 | 2024-06-06
06:02 | 2024-06-06
05:57 | 2024-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24