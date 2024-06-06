السعودية تتطلع إلى "صفقة طائرات" مع إيرباص وبوينغ

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تجري شركة الخطوط الجوية العربية السعودية محادثات مع إيرباص وبوينغ بشأن طلب شراء طائرات عريضة البدن لزيادة قدراتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصنعة للطائرات محدودية في إنتاج الطائرات ضيقة البدن.وقال مدير عام شؤون الاتصالات والإعلام بالخطوط السعودية، إن المجموعة المملوكة للدولة والتي تمتلك شركة الطيران أديل، طلبت الشهر الماضي شراء 105 طائرات إيرباص ضيقة البدن رغم أنها بحاجة إلى 180 طائرة.وقالت إيرباص في كانون الثاني إن الطلب على الطائرات ضيقة البدن استنفد إنتاج الشركة منها حتى نهاية عام 2030. (سكاي نيوز عربية)