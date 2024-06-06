أسعار النفط ترتفع

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ارتفع النفط اثنين بالمئة عند التسوية، الخميس، بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة>وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 79.87 دولارا للبرميل.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.55 دولار. (سكاي نيوز عربية)