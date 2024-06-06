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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
06-06-2024 | 16:49
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ارتفع النفط اثنين بالمئة عند التسوية، الخميس، بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة>

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 79.87 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار أو اثنين بالمئة إلى 75.55 دولار. (سكاي نيوز عربية)
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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