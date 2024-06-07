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إقتصاد

أكبر وأضخم صفقة.. "أرامكو" تطرح أكثر من مليار سهم لجمع هذا المبلغ

Lebanon 24
07-06-2024 | 00:23
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تطمح شركة أرامكوالسعودية إلى جمع ما لا يقل عن 11.2 مليار دولار عبر طرح بعض الأسهم، في أكبر صفقة من نوعها على مستوى العالم خلال ثلاث سنوات، والتي من شأنها أن تساعد في تمويل خطة الحكومة بتريليونات الدولارات لتحويل اقتصاد المملكة.
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وتشير التقديرات إلى أن الحكومة السعودية ستبيع ما يقرب من 1.55 مليار سهم مقابل 27.25 ريال سعودي (7.27 دولار) للسهم.
 
ويأتي هذا السعر بخصم 6% عن آخر إغلاق للسهم قبل الإعلان عن الصفقة والبالغ 29 ريالاً.

كما أفادت "بلومبرغ نيوز"، أمس الخميس، أن السعودية شهدت طلباً على جميع الأسهم في غضون ساعات قليلة بعد فتح باب الاكتتاب يوم الأحد، واجتذبت الصفقة اهتماماً كبيرًا من المستثمرين الأجانب.
 
ولم يتضح فوراً حجم الطلب الأجنبي على وجه التحديد، لكن المستثمرين قدموا عروضاً كافية لتغطية قيمة الطرح بالكامل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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