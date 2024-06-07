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إقتصاد

أسهم آسيا تتقلب

Lebanon 24
07-06-2024 | 01:05
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تترقب الأسواق إعلان بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، والتي من المرجح أن توفر مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية التي سيتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
 
هذا الترقب دفع بالأسهم الآسيوية إلى التقلب بين تحقيق المكاسب وتحمّل الخسائر.
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وشهد مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسهم الآسيوية تغيراً طفيفاً مع ارتفاع الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا، فيما تراجعت التداولات في اليابان والصين.

كما ظلت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية ثابتة مع إحجام المتداولين عن الرهانات الكبيرة قبيل إعلان بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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