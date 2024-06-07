أجرت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الجمعة، اتفاقاً مع شركة سينوبك الصينية لتوسيع آفاق التعاون في مجالات عدة.

Advertisement

وفي بيان، أوضحت سوناطراك أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين الشركتين، وإلى توسيع التعاون من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة عبر مجمل سلسلة القيمة للمحروقات، لا سيما في مجالات الاستكشاف وتطوير المكامن المعقدة، والطاقات المتجددة، والبتروكيمياء، والهندسة النفطية، وتطوير المهارات.ويأتي الاتفاق في إطار زيارة العمل التي يؤديها مدير عام الشركة، رشيد حشيشي إلى جمهورية الصين.وكانت سوناطراك قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية قيمتها 2.3 مليار دولار مع شركة "مير" وشركة تكنولوجيا الطاقة الأميركية بيكر هيوز في إطار مشروع يتعلق بأكبر حقل للغاز الطبيعي في البلاد.