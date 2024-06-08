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إقتصاد

الأمم المتحدة: نسبة البطالة في غزة تناهز 80%

Lebanon 24
08-06-2024 | 01:14
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أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب في غزة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80 بالمئة.

وقالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة إن الحرب بين حماس وإسرائيل "تسببت في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع"، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي.
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وقالت منظمة العمل الدولية في بيان بالعربية عن تقرير جديد أنجزته مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إنه منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول "وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79,1 بالمئة".

وأضافت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في الضفة الغربية وصل إلى 32 بالمئة.
 
وأوضحت أن متوسط معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين بلغ 50,8 بالمئة.

لكنها لفتت إلى أن هذه الأرقام "لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم".
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