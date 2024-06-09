24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هبوط واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 26%
Lebanon 24
09-06-2024
|
14:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبطت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي، بداية من الشهر الجاري بنسبة 26% لتبلغ ما يقارب 850 مليون قدم مكعب حالياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق"، شريطة عدم الكشف عن اسمه.
تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي خلال أشهر الشتاء فقط، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
Advertisement
عزا المسؤول الحكومي، تراجع الواردات إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، مشيراً إلى أن كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر حالياً تقدر بنحو 850 مليون قدم مكعب يومياً مقابل 1.15 مليار يومياً فى المتوسط خلال أيار الماضى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"تحرّك أمني".. "المخابرات" ستلاحق هؤلاء
Lebanon 24
"تحرّك أمني".. "المخابرات" ستلاحق هؤلاء
01:45 | 2024-06-09
09/06/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة ستدخل الحرب مع لبنان لحظة "هجوم العدو".. صحيفة إسرائيلية تحددها
Lebanon 24
منطقة ستدخل الحرب مع لبنان لحظة "هجوم العدو".. صحيفة إسرائيلية تحددها
05:30 | 2024-06-09
09/06/2024 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر حصل ضمن المصارف.. هل توقف "الإيداع"؟
Lebanon 24
أمر حصل ضمن المصارف.. هل توقف "الإيداع"؟
02:15 | 2024-06-09
09/06/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علمُ دولة عربية يرفرف في سماء لبنان.. إليكم الصور!
Lebanon 24
علمُ دولة عربية يرفرف في سماء لبنان.. إليكم الصور!
00:32 | 2024-06-09
09/06/2024 12:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة داخل مسجد في بيروت.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
سرقة داخل مسجد في بيروت.. شاهدوا الفيديو!
00:50 | 2024-06-09
09/06/2024 12:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2024-06-09
التجارة بين المغرب والجزائر عند أدنى مستوى منذ ربع قرن
10:08 | 2024-06-09
محادثات حسّاسة.. العراق يسعى لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان
04:49 | 2024-06-09
"العمالي العام": نرفض رسم اللاصق المالي الالكتروني وسنسعى لإلغائه
04:30 | 2024-06-09
"الفاليه باركينغ" يحتلّ شوارع البترون.. أينما ركنتم "الشباب"بمرصادكم!
23:44 | 2024-06-08
تدمير الاقتصاد الجنوبي هدف إسرائيلي إضافي
23:38 | 2024-06-08
الوضع السياسي يعكس مخاطره على النظام المؤسساتي واستمرار تدنّي التصنيف السيادي لا يطمئن
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
10/06/2024 00:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
10/06/2024 00:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
10/06/2024 00:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24