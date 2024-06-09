هبوط واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 26%

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هبطت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي، بداية من الشهر الجاري بنسبة 26% لتبلغ ما يقارب 850 مليون قدم مكعب حالياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق"، شريطة عدم الكشف عن اسمه.تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي خلال أشهر الشتاء فقط، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.عزا المسؤول الحكومي، تراجع الواردات إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، مشيراً إلى أن كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر حالياً تقدر بنحو 850 مليون قدم مكعب يومياً مقابل 1.15 مليار يومياً فى المتوسط خلال أيار الماضى.