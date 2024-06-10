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إقتصاد
ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ينقذ اقتصاد اليابان من انكماش أكبر
Lebanon 24
10-06-2024
|
02:14
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انكمش الاقتصاد الياباني بأقل من المتوقع في الفترة من يناير إلى مارس، وذلك بفضل تعديلات صعودية لبيانات الإنفاق الرأسمالي والمخزونات، مما يقدم دعما متواضعا لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
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ويتوقع المحللون أن يكون الاقتصاد الياباني قد وصل إلى أدنى مستوياته في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، على الرغم من أن ضعف الين المستمر والاضطرابات في مصانع السيارات الكبرى لا تزال تلقي بظلالها على توقعات الربع الحالي.
وقال كوهي أوكازاكي، كبير الاقتصاديين في شركة نومورا للأوراق المالية، إن "نتائج الناتج المحلي الإجمالي المعدلة جعلت من السهل على بنك اليابان أن يشعر بالتشجيع بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حيث يمكنه تقييم أن الاستثمار الرأسمالي يتعافى ولو قليلاً".
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكمش بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو انخفاض أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين بانكماش بنسبة 1.9 بالمئة، وانخفاض من انكماش بنسبة 2.0 بالمئة بالمقارنة مع القراءة الأولية.
وفقًا للأرقام المعدلة، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي، بعد تعديل الأسعار، وهو نفس الرقم الصادر في القراءة الأولية الشهر الماضي.
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