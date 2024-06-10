Advertisement

إقتصاد

الذهب على حاله.. والصين تعلّق عمليات شراء

Lebanon 24
10-06-2024 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1210056-638536249179135349.jpg
Doc-P-1210056-638536249179135349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، حيث ظلت عند 2296.17 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.

وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5 بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ تشرين الثاني 2020. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2024-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:19 | 2024-06-10
08:58 | 2024-06-10
02:45 | 2024-06-10
02:14 | 2024-06-10
00:08 | 2024-06-10
23:00 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24