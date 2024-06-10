الذهب على حاله.. والصين تعلّق عمليات شراء

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استقرت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، حيث ظلت عند 2296.17 دولار للأونصة.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5 بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ تشرين الثاني 2020. (سكاي نيوز عربية)