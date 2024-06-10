وسط تراجع الإنفاق.. عجز الميزانية الروسية يتقلص

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تقلص عجز الميزانية في أيار إلى 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 0.8 بالمئة في الشهر السابق، وسط تراجع الإنفاق الشهري إلى أدنى مستوى هذا العام.ولا يزال الإنفاق الإجمالي أعلى بشكل حاد مقارنة مع عام 2023، إذ ارتفع 18.9 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى أيار، مع تخصيص موسكو موارد مالية ضخمة لقطاع الدفاع من أجل الحرب في أوكرانيا.وقالت الوزارة نقلا عن بيانات أولية إن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 983 مليار روبل (11.04 مليار دولار)، مقارنة مع 3.03 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 وانخفاضا من 1.48 تريليون روبل في الفترة من كانون الثاني إلى نيسان هذا العام. (سكاي نيوز عربية)