26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
نقابات الزراعة في البقاع: لإقرار الحماية الجمركية لصناعة المعكرونة والشعيرية
Lebanon 24
10-06-2024
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشدت النقابات الزراعية في البقاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الزراعة والصناعة والمالية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، "العمل جميعا من اجل اقرار الحماية الجمركية لصناعة المعكرونة والشعيرية في لبنان، وفرض رسوم جمركية على المستوردات من هذين الصنفين مع فرض ضريبة القيمة المضافة، لان هذا الامر سيؤدي الى تصريف انتاجنا من القمح دون كارثة التخزين والكساد" .
Advertisement
وجاء في بيان المزارعين الذي حمل توقيع كل من رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس ورئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان خالد شومان: "نحن في البقاع بدأنا بحصاد موسم القمح لهذه السنة ولا تزال في مستودعاتنا مئات الاطنان من قمح السنة الماضية لان الحكومة لم تشتر من المزارعين محاصيلهم، اما اليوم وفي ظل تطور صناعة المعكرونة التي تجاوز عدد مصانعها 15 معملا، نتوسم خيرا بها ولكن ما يعيق انطلاقتها هو اغراق السوق اللبنانية بأكثر من 60 الف طن سنويا من المعكرونة المستوردة مما يؤخر انطلاقة هذه المصانع.
دولة الرئيس، معالي الوزراء، نرجو منكم جميعا مساعدتنا على تصريف انتاجنا عبر اقرار الحماية الجمركية لهذه الصناعة لان المصنعين قادرون على شراء محاصيلنا من السهل مباشرة، وباستطاعتهم تصريف اكثر من 50 الف طن من القمح بالحد الادنى.
كما ان اقرار الحماية الجمركية لهذه الصناعة سيؤدي الى زيادة في المساحات الزراعية للقمح وبالتالي تخفيف الضغط على بقية الزراعات مما ينعش الزراعات الاخرى ويؤدي الى التنوع الزراعي.
لم تستطع الحكومة شراء محاصلينا ولكنها تستطيع اليوم دعمنا عبر الحماية الجمركية لهذه الصناعة، ونحن نأمل خيرا منكم" .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
02:45 | 2024-06-10
10/06/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة بمنزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تستمتع بالصيف مع صديقاتها (صورة)
00:50 | 2024-06-10
10/06/2024 12:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هرباً من الطقس الحار.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على البحر ببكيني مُثير (صور)
Lebanon 24
هرباً من الطقس الحار.. ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها على البحر ببكيني مُثير (صور)
02:39 | 2024-06-10
10/06/2024 02:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بفستان مكشوف بنقشة النمر.. شقيقة الفنانة هيفا وهبي تُنافسها جمالا (صور)
Lebanon 24
أطلت بفستان مكشوف بنقشة النمر.. شقيقة الفنانة هيفا وهبي تُنافسها جمالا (صور)
04:00 | 2024-06-10
10/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
Lebanon 24
بعد طلاقه بشهرين من نجمة معتزلة.. زواج الشاعر الشهير من فنانة معروفة وطليقته تعلّق: "جوازة ترفع الراس!"
14:03 | 2024-06-09
09/06/2024 02:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:12 | 2024-06-10
هذا ما سجلته الأسهم الأميركية مساء اليوم
10:32 | 2024-06-10
أسعار البن والشاي والكاكاو في مصر تُحلّق
08:58 | 2024-06-10
وسط تراجع الإنفاق.. عجز الميزانية الروسية يتقلص
06:52 | 2024-06-10
الذهب على حاله.. والصين تعلّق عمليات شراء
02:45 | 2024-06-10
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة؟!
02:14 | 2024-06-10
ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ينقذ اقتصاد اليابان من انكماش أكبر
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
10/06/2024 20:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
10/06/2024 20:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
10/06/2024 20:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24