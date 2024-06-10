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إقتصاد

نقابات الزراعة في البقاع: لإقرار الحماية الجمركية لصناعة المعكرونة والشعيرية

Lebanon 24
10-06-2024 | 10:19
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ناشدت النقابات الزراعية في البقاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الزراعة والصناعة والمالية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، "العمل جميعا من اجل اقرار الحماية الجمركية لصناعة المعكرونة والشعيرية في لبنان، وفرض رسوم جمركية على المستوردات من هذين الصنفين مع فرض ضريبة القيمة المضافة، لان هذا الامر سيؤدي الى تصريف انتاجنا من القمح دون كارثة التخزين والكساد" .
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وجاء في بيان المزارعين الذي حمل توقيع كل من رئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس ورئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان خالد شومان: "نحن في البقاع بدأنا بحصاد موسم القمح لهذه السنة ولا تزال في مستودعاتنا مئات الاطنان من قمح السنة الماضية لان الحكومة لم تشتر من المزارعين محاصيلهم، اما اليوم وفي ظل تطور صناعة المعكرونة التي تجاوز عدد مصانعها 15 معملا، نتوسم خيرا بها ولكن ما يعيق انطلاقتها هو اغراق السوق اللبنانية بأكثر من 60 الف طن سنويا من المعكرونة المستوردة مما يؤخر انطلاقة هذه المصانع.

دولة الرئيس، معالي الوزراء، نرجو منكم جميعا مساعدتنا على تصريف انتاجنا عبر اقرار الحماية الجمركية لهذه الصناعة لان المصنعين قادرون على شراء محاصيلنا من السهل مباشرة، وباستطاعتهم تصريف اكثر من 50 الف طن من القمح بالحد الادنى.

كما ان اقرار الحماية الجمركية لهذه الصناعة سيؤدي الى زيادة في المساحات الزراعية للقمح وبالتالي تخفيف الضغط على بقية الزراعات مما ينعش الزراعات الاخرى ويؤدي الى التنوع الزراعي.

لم تستطع الحكومة شراء محاصلينا ولكنها تستطيع اليوم دعمنا عبر الحماية الجمركية لهذه الصناعة، ونحن نأمل خيرا منكم" .

 
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