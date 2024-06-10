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إقتصاد

أسعار البن والشاي والكاكاو في مصر تُحلّق

Lebanon 24
10-06-2024 | 10:32
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ارتفعت أسعار البن والشاي والكاكاو في الأسواق المحلية في مصر خلال شهر أيار الماضي، بنسبة 41.4%، مقارنة بأسعارها في نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار البن والشاي والكاكو على أساس شهرى بنسبة 0.8% وذلك مقارنة بأسعارها في إبريل السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.
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وبحسب الإحصاء، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 28.9%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 15.3%، واللحوم والدواجن بنسبة 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 20.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 38.6%، والزيوت والدهون بنسبة 18.9%، والفاكهة بنسبة 57.3%، والخضروات بنسبة 31.9%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 31.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 41.4%. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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