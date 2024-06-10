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إقتصاد

بين قوة الدولار ورهانات زيادة الطلب الموسمي.. تقلب في أسعار النفط

Lebanon 24
10-06-2024 | 23:55
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ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الثلاثاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أميركية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.
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تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.05 دولار.

وصعدت أسعار الخام نحو ثلاثة بالمئة، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. (سكاي نيوز)
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