27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بين قوة الدولار ورهانات زيادة الطلب الموسمي.. تقلب في أسعار النفط
Lebanon 24
10-06-2024
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الثلاثاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أميركية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.
Advertisement
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.05 دولار.
وصعدت أسعار الخام نحو ثلاثة بالمئة، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
Lebanon 24
"دولار مزوّر" في لبنان.. إليكم "الفئة"
15:03 | 2024-06-10
10/06/2024 03:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
Lebanon 24
عن "إغتيال نصرالله".. هذا ما كشفه باحث إسرائيليّ!
14:00 | 2024-06-10
10/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
Lebanon 24
"الفرقة 36" ستقصفُ لبنان".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عنها؟
12:00 | 2024-06-10
10/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية تطالُ البقاع.. قصفٌ عنيف وفيديوهات تكشف ما جرى
16:59 | 2024-06-10
10/06/2024 04:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
Lebanon 24
بالفيديو.. صاروخٌ يضرب منزلاً في عكار!
17:13 | 2024-06-10
10/06/2024 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:15 | 2024-06-11
للشهر الثالث على التوالي.. صادرات النفط السعودية للصين "تتراجع"
02:03 | 2024-06-11
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
15:13 | 2024-06-10
الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بهبوط المؤشرات الفرنسية
13:12 | 2024-06-10
هذا ما سجلته الأسهم الأميركية مساء اليوم
10:32 | 2024-06-10
أسعار البن والشاي والكاكاو في مصر تُحلّق
10:19 | 2024-06-10
نقابات الزراعة في البقاع: لإقرار الحماية الجمركية لصناعة المعكرونة والشعيرية
فيديو
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
11/06/2024 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
11/06/2024 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
11/06/2024 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24