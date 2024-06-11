"هاباج لويد" لا تتوقع العودة إلى قناة السويس قريبا

قال متحدث باسم شركة "هاباج لويد" للشحن البحري، الثلاثاء، إن الشركة الألمانية لا تتوقع أن تستأنف صناعة الشحن الإبحار عبر قناة السويس في أي وقت قريب، حتى إذا تسنى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة الآن.

وتأتي تصريحات خامس أكبر شركة شحن في العالم بعد أن رحبت فصائل فلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة.

وانخفضت أسهم شركة "هاباج لويد" ونظيرتها الدنمركية، ميرسك، بنسبة خمسة إلى ستة بالمئة عصر اليوم بسبب هذه الأخبار.

وقال المتحدث: "حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار الآن، فإن هذا لا يعني أن هجمات الحوثيين ستتوقف على الفور".

وأضافت هاباج لويد أنه حتى بعد استئناف المرور عبر قناة السويس فسوف يستغرق الأمر ما بين أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل لإعادة ترتيب الجداول الزمنية وعودة العمليات إلى طبيعتها.

(سكاي نيوز)