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إقتصاد

للإستثمار في ميادين كرة القدم والطاقة المتجددة.. عين السعودية على البرازيل

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:13
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أعرب ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن اهتمام
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يتطلع الصندوق السيادي السعودي إلى زيادة استثماراته من زاوية قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين وكرة القدم في البرازيل.

وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، خلال إلقائه كلمة رئيسية في "قمة الأولوية" المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: "رغم أن حوالي 80% من أصولنا تحت الإدارة مستثمرة في سوق المملكة، فإن النسبة الباقية البالغة 20% تناهز 200 مليار دولار"، في إشارةٍ إلى الحجم الكبير للأموال الممكن استثمارها في الأسواق الخارجية ومن ضمنها البرازيل.
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ونوّه الرميان باهتمام الصندوق بقطاعي الترفيه والرياضة، باعتبار أن 70% من سكان المملكة دون سن 35 عاماً؛ "ولهذا السبب لدينا العديد من المبادرات بمختلف الرياضات".
 
وأضاف:" أعتقد أن البرازيل أفضل مكان للحديث عن كرة القدم". (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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