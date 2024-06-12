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إقتصاد

الحاج حسن: تأكيد على الشراكة بين لبنان وفرنسا واستعادة الثقة

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:26
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وقع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ومدير معهد "سيام مونبلييه" اليوم، اتفاقية تأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في دول المتوسط، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، نائبة رئيس المعهد ممثلة لبنان في المركز الدولي وفاء الضيقة حمزة، وكبار موظفي الوزارة.

 واعتبر الحاج حسن أن "توقيع اتفاقية إقامة مقر لمعهد سيام مونبلييه في بيروت هو تأكيد على الشراكة بين لبنان وفرنسا وعلى استعادة الثقة، بالتعاون مع القطاع العام للخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان".

 ودعا إلى "توسيع التعاون ليشمل مشروع الاستزراع السمكي واستكمال المشاريع التي بدأتها الوزارة".

وشدد على "تعزيز الشراكة مع فرنسا لما فيه مصلحة مشتركة بين البلدين".

(الوكالة الوطنية)

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