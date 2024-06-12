لزيادة صادراتها إلى ليبيا.. مصر تعوّل على سكة حديد جديدة

انطلقت الخطوات التنفيذية لانشاء سكة حديد جديدة بين مصر وليبيا، وذلك لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وأوضح وزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم مع ليبيا بعد عطلة عيد الأضحى مباشرةً لمد خط سكك حديدية يربط بين مدينتي السلوم شمال غرب مصر، وبني غازي ثاني أكبر المدن الليبية بهدف نقل البضائع المصرية إليها.

Advertisement

وأضاف وزير النقل خلال الملتقى الدولي الأول لبنك "التنمية الجديد" في القاهرة أن تنفيذ ميناء طابا البحري سيبدأ خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025. وسيتم ربطه بميناء العريش عبر خط سكك حديدية طوله 350 كيلومتراً.

بالتوازي، ارتفعت صادرات مصر إلى ليبيا 39% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام إلى 492 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الواردات من ليبيا 27 مليون دولار للفترة عينها، بحسب بيانات رسمية. (بلومبرغ)