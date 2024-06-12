Advertisement

إقتصاد

لزيادة صادراتها إلى ليبيا.. مصر تعوّل على سكة حديد جديدة

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1211021-638538177904345402.jpg
Doc-P-1211021-638538177904345402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت الخطوات التنفيذية لانشاء سكة حديد جديدة بين مصر وليبيا، وذلك لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح وزير النقل المصري كامل الوزير، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستوقع مذكرة تفاهم مع ليبيا بعد عطلة عيد الأضحى مباشرةً لمد خط سكك حديدية يربط بين مدينتي السلوم شمال غرب مصر، وبني غازي ثاني أكبر المدن الليبية بهدف نقل البضائع المصرية إليها.
Advertisement
 
وأضاف وزير النقل خلال الملتقى الدولي الأول لبنك "التنمية الجديد" في القاهرة أن تنفيذ ميناء طابا البحري سيبدأ خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025. وسيتم ربطه بميناء العريش عبر خط سكك حديدية طوله 350 كيلومتراً.
بالتوازي، ارتفعت صادرات مصر إلى ليبيا 39% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام إلى 492 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الواردات من ليبيا 27 مليون دولار للفترة عينها، بحسب بيانات رسمية. (بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2024-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-06-12
15:09 | 2024-06-12
14:48 | 2024-06-12
14:27 | 2024-06-12
14:16 | 2024-06-12
12:26 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24