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إقتصاد

قطاع العقارات يدفع بالأسهم الأوروبية صعودًا

Lebanon 24
12-06-2024 | 14:16
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قاد قطاع العقارات مكاسب القطاعات الرئيسية على المؤشر الاوروبي بقفزة نسبتها 2.7 بالمئة.
وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.2 بالمئة عند الإغلاق محققا أكبر قفزة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ كانون الثاني، بعدما ظل ينخفض على مدى الجلسات الثلاث الماضية.
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وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير خلافا للمتوقع، كما تراجعت ضغوط التضخم الأساسية الشهر الماضي.

وزاد المتعاملون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول أيلول بعد صدور هذه البيانات.

وقاد قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة مكاسب القطاعات الرئيسية على المؤشر بقفزة نسبتها 2.7 بالمئة، كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 2.4 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل فولكس فاجن و"بي.إم.دبليو" نحو واحد بالمئة لكل منهما بسبب المخاوف من الانتقام الصيني بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرض رسوما على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

وهوى سهم شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الفارهة 7.2 بالمئة مع تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. (سكاي نيوز عربية)

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