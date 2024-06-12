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إقتصاد

للمرة السابعة.. الفيدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5%

Lebanon 24
12-06-2024 | 14:48
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للمرة السابعة على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، وقرر عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم.

وقال "الفيدرالي" إن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية أيضا ومعدل البطالة ما زال بطيئا.
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وتابع :"التضخم انحسر على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعا.. حدث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2%".

وانخفض التضخم في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.3% في مايو، مما دفع المستثمرين إلى تقديم توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة. (العربية)
المصدر: العربية
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