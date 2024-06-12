أوروبا ترفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة

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رفعت المفوضية الأوروبية الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إلى 38.1%، إذ قالت أنها ستواجه الدعم المفرط برسوم إضافية تتراوح بين 17.4 بالمئة على سيارات "بي.واي.دي" إلى 38.1 بالمئة على "سايك"، إضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية على السيارات البالغة عشرة بالمئة.وتقدر المفوضية أن حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى ثمانية بالمئة مقارنة بأقل من واحد بالمئة في 2019. ويمكن أن تصل إلى 15 بالمئة في عام 2025، كما ذكرت أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنحو 20 بالمئة من أسعار الطرز المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.ويحرص صناع السياسة في أوروبا على تجنب تكرار ما حدث مع الألواح الشمسية قبل عقد عندما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة للحد من الواردات الصينية لينهار العديد من الشركات المصنعة الأوروبية. (سكاي نيوز عربية)