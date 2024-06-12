27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أوروبا ترفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة
Lebanon 24
12-06-2024
|
15:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت المفوضية الأوروبية الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إلى 38.1%، إذ قالت أنها ستواجه الدعم المفرط برسوم إضافية تتراوح بين 17.4 بالمئة على سيارات "بي.واي.دي" إلى 38.1 بالمئة على "سايك"، إضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية على السيارات البالغة عشرة بالمئة.
Advertisement
وتقدر المفوضية أن حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى ثمانية بالمئة مقارنة بأقل من واحد بالمئة في 2019. ويمكن أن تصل إلى 15 بالمئة في عام 2025، كما ذكرت أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنحو 20 بالمئة من أسعار الطرز المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
ويحرص صناع السياسة في أوروبا على تجنب تكرار ما حدث مع الألواح الشمسية قبل عقد عندما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة للحد من الواردات الصينية لينهار العديد من الشركات المصنعة الأوروبية. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُتعبة ومن دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت هيفا وهبي في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
مُتعبة ومن دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت هيفا وهبي في آخر إطلالة لها (صور)
03:12 | 2024-06-12
12/06/2024 03:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف لبنان سيكون لاهباً ودرجات حرارة "نارية".. الأب خنيصر: هذا ما ينتظرنا
Lebanon 24
صيف لبنان سيكون لاهباً ودرجات حرارة "نارية".. الأب خنيصر: هذا ما ينتظرنا
02:30 | 2024-06-12
12/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ كبير لـ"حزب الله" قبل قليل.. وهذا ما فعله بـ"طائرة إسرائيلية"!
Lebanon 24
هجومٌ كبير لـ"حزب الله" قبل قليل.. وهذا ما فعله بـ"طائرة إسرائيلية"!
13:49 | 2024-06-12
12/06/2024 01:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جويّة فوق لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها!
Lebanon 24
مفاجآت جويّة فوق لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها!
12:00 | 2024-06-12
12/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل مسربة ليحيى السنوار.. ماذا قال فيها عن نصرالله وحرب تموز 2006؟
Lebanon 24
رسائل مسربة ليحيى السنوار.. ماذا قال فيها عن نصرالله وحرب تموز 2006؟
06:00 | 2024-06-12
12/06/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:56 | 2024-06-12
في النبطية.. دورية لمراقبي حماية المستهلك للتأكد من سلامة الغذاء
16:23 | 2024-06-12
أسعار النفط ترتفع
16:00 | 2024-06-12
دولة عربية تدخلُ على خط السيارات الكهربائية.. تفاصيل بارزة لخطوة نجاح جديدة!
14:48 | 2024-06-12
للمرة السابعة.. الفيدرالي الأميركي يبقي على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5%
14:27 | 2024-06-12
ماذا شهد مطار بيروت مؤخراً؟ معلومة تكشف!
14:16 | 2024-06-12
قطاع العقارات يدفع بالأسهم الأوروبية صعودًا
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
13/06/2024 01:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
13/06/2024 01:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
13/06/2024 01:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24