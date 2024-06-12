الإمارات وقطر تبقيان أسعار الفائدة دون تغيير

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أبقت البنوك المركزية في الإمارات وقطر على سعر الفائدة من دون تغيير، إسوة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.وأفاد مصرف الإمارات المركزي في بيان بأنه سيبقي على "سعر الأساس" لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%.كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.من جهته، أعلن مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية والمتعلقة بأسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء. (بلومبرغ)