Advertisement

إقتصاد

الإمارات وقطر تبقيان أسعار الفائدة دون تغيير

Lebanon 24
12-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1211089-638538325294956764.png
Doc-P-1211089-638538325294956764.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبقت البنوك المركزية في الإمارات وقطر على سعر الفائدة من دون تغيير، إسوة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي في بيان بأنه سيبقي على "سعر الأساس" لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%.
Advertisement

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

من جهته، أعلن مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية والمتعلقة بأسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:56 | 2024-06-12
16:23 | 2024-06-12
16:00 | 2024-06-12
15:09 | 2024-06-12
14:48 | 2024-06-12
14:27 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24