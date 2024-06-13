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إقتصاد
الذهب يتراجع بعد إشارة الفيدرالي لخفض واحد للفائدة هذا العام
Lebanon 24
13-06-2024
|
02:23
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تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس المبكرة، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أحدث اجتماع له للسياسة النقدية توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط وهو أقل مما كان متوقعا في السابق، وذلك رغم تباطؤ التضخم في أيار.
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تحديث الأسعار
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2313.92 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0340 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2329.50 دولار.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "في حين أن القراءة الأقل لمؤشر أسعار المستهلكين كانت لتدعم الذهب، فقد خلص اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص عدد تخفيضات الفائدة في 2024 وأن البدء في التخفيض لا يزال بعيدا".
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء وأرجأ بدء تخفيضات الفائدة ربما حتى أواخر ديسمبر كانون الأول في وقت لا يزال يرى صناع السياسة فيه أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.
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