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إقتصاد

موظفون سابقون يُقاضون "سبيس إكس"... ماذا حصل معهم داخل الشركة؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 05:48
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أقام 8 موظفين سابقين دعوى قضائية ضدّ شركة "سبيس إكس"، ومديرها التنفيذي إيلون ماسك، زاعمين أن الأخير أمر بطردهم بعدما تحدوا ما وصفوه بالتحرش الجنسي المتفشي وبيئة العمل العدائية في الشركة.

وشرح الموظفون، الذين أقاموا الدعوى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، شكاواهم بالتفصيل في رسالة مفتوحة إلى الإدارة عام 2022 وشاركوها عبر الشبكة الداخلية للشركة.
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وزعموا أنه في اليوم التالي، تم فصل أربعة منهم، وأنهيت خدمة آخرين في وقت لاحق بعد إجراء تحقيق داخلي. (العربية)

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