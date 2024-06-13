30
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
33
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
موظفون سابقون يُقاضون "سبيس إكس"... ماذا حصل معهم داخل الشركة؟
Lebanon 24
13-06-2024
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام 8 موظفين سابقين دعوى قضائية ضدّ شركة "سبيس إكس"، ومديرها التنفيذي إيلون ماسك، زاعمين أن الأخير أمر بطردهم بعدما تحدوا ما وصفوه بالتحرش الجنسي المتفشي وبيئة العمل العدائية في الشركة.
وشرح الموظفون، الذين أقاموا الدعوى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا، شكاواهم بالتفصيل في رسالة مفتوحة إلى الإدارة عام 2022 وشاركوها عبر الشبكة الداخلية للشركة.
Advertisement
وزعموا أنه في اليوم التالي، تم فصل أربعة منهم، وأنهيت خدمة آخرين في وقت لاحق بعد إجراء تحقيق داخلي. (العربية)
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "الشيكات المصرفية".. إقرأوا آخر معلومة!
Lebanon 24
خبرٌ عن "الشيكات المصرفية".. إقرأوا آخر معلومة!
12:29 | 2024-06-12
12/06/2024 12:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سعر صرف الدولار
Lebanon 24
رفع سعر صرف الدولار
17:23 | 2024-06-12
12/06/2024 05:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث" فعله "حزب الله" هزّ تل أبيب و "أسقط الرّدع".. تقريرٌ اسرائيليّ يعترف!
Lebanon 24
"حدث" فعله "حزب الله" هزّ تل أبيب و "أسقط الرّدع".. تقريرٌ اسرائيليّ يعترف!
13:00 | 2024-06-12
12/06/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جويّة فوق لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها!
Lebanon 24
مفاجآت جويّة فوق لبنان.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها!
12:00 | 2024-06-12
12/06/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصرف لبنان.. إليكم هذا الخبر!
Lebanon 24
عن مصرف لبنان.. إليكم هذا الخبر!
13:30 | 2024-06-12
12/06/2024 01:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:12 | 2024-06-13
بشأن مستحقات البلديات... هذا ما أوعز به وزير المالية
06:03 | 2024-06-13
عن سعر الصرف... إليكم هذا الخبر
02:23 | 2024-06-13
الذهب يتراجع بعد إشارة الفيدرالي لخفض واحد للفائدة هذا العام
00:12 | 2024-06-13
تراجع أسعار النفط بعد قرارات الفيدرالي ومخزونات الخام
23:00 | 2024-06-12
الإمارات وقطر تبقيان أسعار الفائدة دون تغيير
16:56 | 2024-06-12
في النبطية.. دورية لمراقبي حماية المستهلك للتأكد من سلامة الغذاء
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
13/06/2024 15:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
13/06/2024 15:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
13/06/2024 15:35:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24