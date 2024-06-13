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إقتصاد

كم زادت إيرادات "OpenAI" السنويّة؟

Lebanon 24
13-06-2024 | 09:30
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI" المطورة لـ"Chatgpt" سام ألتمان، أن "إيرادات الشركة السنوية تضاعفت إلى 3.4 مليار دولار".

وأضاف أنّ "معظم هذه الإيرادات أي ما يعادل 3.2 مليار دولار جاءت من منتجات الشركة للذكاء الاصطناعي".
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وقال ألتمان إنه "يتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 200 مليون دولار من خلال خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة لتطبيق "Microsoft Azure". (العربية)

إقتصاد

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