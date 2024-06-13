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إقتصاد
بورصة الجزائر بصدد السماح بإدراج الصكوك قريباً
Lebanon 24
13-06-2024
|
23:00
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يدرس مسؤولو القطاع المالي في الجزائر مشروعاً يتيح إدراج الصكوك الإسلامية في البورصة، الذي نوّه بأنه خلال وقت قريب سيتمكن المتداولون في سوق المال بالبلاد من الاستثمار في هذا النوع الجديد من المنتجات.
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وأضاف في حديث لـ"الشرق" أن المصارف الإسلامية في الجزائر وشركات التكافل بقطاع التأمين، لديها حاجة لمنتجات تمويل تناسبها، كما أن ذلك من شأنه جذب أموال المواطنين الراغبين بالاستثمار في البورصة في منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتتنظر بورصة الجزائر إدراج بنك التنمية المحلية، وهو بنك حكومي، قبل نهاية العام الجاري، وكذلك إدراج مشغل شبكة الهاتف المحمول "جيزي"، ما سيرفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 8 شركات، بحسب بن موهوب الذي أشار إلى أن هذين الإدراجين سيرفعان رأسمال البورصة إلى 7 مليارات دولار، مستطرداً أن المستهدف هو الوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول 2027. (بلومبرغ)
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