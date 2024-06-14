في مصر.. الطلب على أضاحي العيد انخفض

Advertisement

انخفض حجم الطلب على شراء الأضاحي في مصر، نتيجة ارتفاع أسعارها وضعف القوة الشرائية، واتجاه المواطنين إلى شراء صكوك الأضاحي لانخفاض قيمة الصك، وإمكانية تقسيطه من خلال الجمعيات الخيرية.وأشار المستوردون إلى توافر في حجم المعروض من اللحوم البلدية والمستوردة من الهند والبرازيل في الأسواق.وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، ارتفع متوسط أسعار اللحوم الطازجة بمنافذ التجزئة إلى 383.48 جنيه (8.04 دولار) للكيلو بنسبة زيادة يومية 1.69% بقيمة 6.36 جنيه (0.13 دولار)، فيما انخفض متوسط أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية إلى 313.65 جنيه (6.57 دولار) للكيلو بنسبة انخفاض 2.99% بقيمة 9.68 جنيه (0.2 دولار).وقال رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية هيثم عبدالباسط إن أسعار الأضاحي ارتفعت بنسبة 20% خلال عيد الأضحى هذا العام مقارنة بالعام الماضي. (سي ان ان)