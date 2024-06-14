ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وهذا ما سجّلته المعادن الثمينة

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولار للأونصة.

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وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2322.00 دولارا.وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في أيار، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر بعد ارتفاعه في الربع الأول.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.08 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 955.32 دولار وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 890.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية. (سكاي نيوز)