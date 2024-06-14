كم ستدر بطولة أمم أوروبا 2024 لألمانيا؟

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توقّع معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية، أن تضخّ بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم نحو 1.07 مليار دولار في اقتصاد ألمانيا، التي تستضيف البطولة التي تنطلق اليوم بفضل السياح الذين يزورونها لحضور المباريات.وقال المعهد، وهو الأبرز في الأبحاث الاقتصادية في البلاد، إن هذا يعادل حوالي 0.1 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الربع الثاني من العام، مع توقع أن يكون قطاعا الضيافة ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية في ألمانيا أكبر المستفيدين من البطولة. (سكاي نيوز)