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إقتصاد

"تغيير لتحقيق الأرباح".. "خطط تخضع لنقاشات" في "أوبن إيه آي"

Lebanon 24
15-06-2024 | 00:21
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أخبر المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، سام ألتمان، عددا من المستثمرين أن الشركة المسؤولة عن برنامج "تشات جي بي تي"، تدرس تغيير هيكل إدارتها إلى شركة ربحية لا يسيطر عليها مجلس إدارة "أوبن إيه آي" غير الربحي، حسبما نقلته رويترز عن صحيفة "The Information".
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وفي أحد السيناريوهات قال ألتمان إن مجلس الإدارة يخطط لإنشاء مؤسسة تسعى لتحقيق أرباح، بشكل يشبه ما تطبّقة منافساتها مثل "Anthropic" و"xAI"، وفق ما نقلته الصحيفة عن شخص سمع تعليقاته. 

ولم ترد "أوبن إيه آي" على طلب رويترز التعليق. 

وفي منتصف مايو الماضي، أعلن المشارك في تأسيس "أوبن إيه آي"، إيليا سوتسكيفر، تركه مجلس إدارة الشركة التي باتت من أبرز المجموعات التكنولوجية في سيليكون فالي بفضل برنامجها "تشات جي بي تي" الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كان سوتسكيفر، كبير العلماء في "أوبن إيه آي"، عضوا في مجلس الإدارة الذي صوّت فينوفمبر لصالح إقالة الرئيس التنفيذي والمشارك في تأسيس "أوبن ايه آي" ألتمان. 

وأثارت إقالة ألتمان المفاجئة لأيام عدة حالة من الإرباك في الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا.

وسرعان ما عرضت "مايكروسوفت"، وهي المستثمر الرئيسي في "أوبن إيه آي"، توظيف ألتمان فيما طلب مئات من موظفي الشركة استقالة كامل أعضاء مجلس إدارتها. وبعد أقل من أسبوع على إقالته، عاد ألتمان إلى منصبه في "أوبن إيه آي".

وترك سوتسكيفر مجلس الإدارة لكنّه بقي في منصبه بالشركة.
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