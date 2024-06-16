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إقتصاد
رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحث الحكومات على احترام قواعد التجارة العالمية
Lebanon 24
16-06-2024
|
00:18
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حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد العالم من المخاطرة بإحداث "انقسام جيوسياسي" جديد، وحثت الحكومات على احترام قواعد التجارة الدولية.
وخلال مقابلة تلفزيونية أشارت إلى أن الإخفاقات المتكررة في الالتزام بقواعد التجارة الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد العالمي.
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وقالت:" لدينا بالفعل قواعد منظمة التجارة العالمية، وإذا تمكنت جميع البلدان من احترامها ومقاومة التعديلات، والانتهاكات، والاستثناءات من دولة ما، والدعم في دولة أخرى، فسيكون ذلك أفضل بكثير للاقتصاد العالمي. أشعر بالقلق من أننا نشهد المزيد والمزيد من الانتهاكات للقواعد".
واضافت:" نشهد انقساماً جيوسياسياً بين بعض الدول المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة، وخاصة الصين. وهذا يُعد تحولاً عن المشهد التجاري الذي عهدناه، مع كل العواقب التي تصاحب تشرذم التجارة". (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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