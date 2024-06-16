رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحث الحكومات على احترام قواعد التجارة العالمية

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حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد العالم من المخاطرة بإحداث "انقسام جيوسياسي" جديد، وحثت الحكومات على احترام قواعد التجارة الدولية.وخلال مقابلة تلفزيونية أشارت إلى أن الإخفاقات المتكررة في الالتزام بقواعد التجارة الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد العالمي.وقالت:" لدينا بالفعل قواعد منظمة التجارة العالمية، وإذا تمكنت جميع البلدان من احترامها ومقاومة التعديلات، والانتهاكات، والاستثناءات من دولة ما، والدعم في دولة أخرى، فسيكون ذلك أفضل بكثير للاقتصاد العالمي. أشعر بالقلق من أننا نشهد المزيد والمزيد من الانتهاكات للقواعد".