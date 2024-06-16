30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الشركات الناشئة في المغرب.. استثمارات جديدة تدفع بها إلى الأمام
Lebanon 24
16-06-2024
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
برزت عدد من الصناديق الاستثمارية التي تركز على مشاريع رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا الحديثة في المغرب، وهو ما جعل البلاد تحتل المرتبة الخامسة على مستوى القارة من حيث قيمة الصفقات الموقعة خلال العام الماضي، وتستهدف المرتبة الثالثة خلال سنوات قليلة.
Advertisement
وقبل عقد، نشط في المملكة عدد قليل من صناديق الاستثمار المهتمة بالشركات الناشئة، على رأسها "صندوق المغرب الرقمي" الذي تأسس بمبادرة من الحكومة والقطاع المصرفي وكان بمثابة اللبنة الأولى في هذه المنظومة التي باتت اليوم تضم أكثر من 10 صناديق استثمارية حكومية وخاصة.
في السياق، يرى عمر حياني، مدير الاستثمارات بـ"صندوق المغرب الرقمي" أن المملكة بإمكانها زيادة وتيرة التمويلات المخصصة للشركات الناشئة بما يؤهلها لاحتلال المرتبة الثالثة على المستوى الأفريقي في غضون خمس سنوات.
وتتصدر جنوب أفريقيا دول القارة في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة حيث بلغت صفقات التمويل التي حققتها العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار، تليها نيجيريا بـ469 مليون دولار، و مصر بـ433 مليون دولار، وكينيا بـ335 مليون دولار.
واستثمرت ثلاثة من أكبر الصناديق الاستثمارية في المغرب خلال السنوات الماضية نحو 44 مليون دولار، وتعتزم مضاعفة الرقم خلال السنوات المقبلة من خلال التركيز على الشركات الناشئة في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة، سواء المؤسسة داخلياً أو من طرف المغتربين في دول العالم. (بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حاول تلطيف الأجواء بعد كلامه عنها.. كيف ردّت كاريس بشار على عابد فهد؟
Lebanon 24
حاول تلطيف الأجواء بعد كلامه عنها.. كيف ردّت كاريس بشار على عابد فهد؟
10:29 | 2024-06-15
15/06/2024 10:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته معركة "حزب الله" بنساء إسرائيليات.. تقريرٌ اسرائيلي بمفاجآت كثيرة!
Lebanon 24
هذا ما فعلته معركة "حزب الله" بنساء إسرائيليات.. تقريرٌ اسرائيلي بمفاجآت كثيرة!
14:00 | 2024-06-15
15/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حفل ضخم.. شاهدوا ماذا قال عمرو دياب عن بيروت (فيديو)
16:06 | 2024-06-15
15/06/2024 04:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يخص "روسيا" يبرزُ في جنوب لبنان.. كيف ذلك وماذا فعل "حزب الله"؟
Lebanon 24
أمرٌ يخص "روسيا" يبرزُ في جنوب لبنان.. كيف ذلك وماذا فعل "حزب الله"؟
15:00 | 2024-06-15
15/06/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد بدء "حرب لبنان".. ماذا أعلن مسؤولون إسرائيليون؟
Lebanon 24
عن موعد بدء "حرب لبنان".. ماذا أعلن مسؤولون إسرائيليون؟
16:08 | 2024-06-15
15/06/2024 04:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:18 | 2024-06-16
"فايننشال تايمز": روسيا تفوّقت على أميركا كأكبر مورد للغاز إلى أوروبا
05:31 | 2024-06-16
قطر تقترب من شراء حصة في الخطوط الجوية الرواندية
00:18 | 2024-06-16
رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحث الحكومات على احترام قواعد التجارة العالمية
23:18 | 2024-06-15
لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب "العنف"
23:00 | 2024-06-15
مشروع لدولة عربية سيغيّر "الخريطة النفطية".. تمويله يصل إلى 5 مليار دولار!
16:00 | 2024-06-15
بين قطر وإيران.. ما هو وضع "التبادل التجاري"؟
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
16/06/2024 13:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
16/06/2024 13:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
16/06/2024 13:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24