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إقتصاد

مصرف يطرد أكثر من 10 موظفين... ما السبب؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 07:13
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فصلت شركة "ويلز فارغو"، أكثر من عشرة موظفين بسبب إيهام مديرهم بالعمل عبر استخدام لوحة مفاتيح أو فأرة هزازة تتحرك عشوائياً.
 
وأكدت شبكة CNN أنه تم التخلي عن العديد من الأشخاص بعد مراجعة الادعاءات بأنهم خلقوا "انطباعاً بالعمل النشط".

وبمعنى آخر، كانوا يقومون بعمل مزيف، ربما باستخدام نوع من الفأرة المتذبذبة التي يمكنك شراؤها عبر الإنترنت مقابل 20 دولاراً.


وعلى الرغم من أن معظم العمال قالوا إنهم أكثر إنتاجية من المنزل، إلا أن العديد من المديرين التنفيذيين اعتمدوا "البرامج الضارة" لمراقبة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بموظفيهم.
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ويبدو أن بعض المصرفيين في "ويلز فارغو" ليس من الواضح ما إذا كانوا يعملون من المنزل أو من الشاطئ.
 
ورفض متحدث باسم البنك تقديم المزيد من التفاصيل حول عمليات الفصل، مكتفياً بالقول إن "ويلز فارغو يُلزم موظفيه بأعلى المعايير ولا يتسامح مع السلوك غير الأخلاقي". (العربية)

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