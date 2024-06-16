مع تراجع الطلب الأميركي وترقب بيانات صينية.. تراجع أسعار النفط

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعد أن أظهر مسح الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأميركيين فيما ينتظر المتعاملون نشر بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.تحرك الأسعارانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.36 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 78.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0322 بتوقيت غرينتش.وانخفض كلا الخامين الجمعة بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في حزيران إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.