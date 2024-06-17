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إقتصاد
واشنطن تلوّح بإعادة فتح مخزونها من النفط إذا ارتفعت الأسعار
Lebanon 24
17-06-2024
|
02:06
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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الأميركي الاستراتيجي لوقف أي ارتفاع كبير في أسعار البنزين هذا الصيف.
وقال آموس هوكستين وهو مستشار كبير لبايدن للصحيفة إن أسعار النفط "لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأميركيين" وإنه يود أن يرى الأسعار "تنخفض بعض الشيء".
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وقال هوكستين، في حديثه لصحيفة فايننشال تايمز، إن الولايات المتحدة ستواصل عمليات الشراء حتى العام المقبل، إلى أن نعتقد أن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لديه الحجم الذي يحتاجه مرة أخرى لتحقيق هدفه الأصلي وهو أمن الطاقة.
واشترت وزارة الطاقة الأميركية هذا العام حوالي 3 ملايين برميل من النفط شهريًا للاحتياطي الاستراتيجي بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد الحرب الروسيية ضد أوكرانيا. وكانت هذه الخطوة بمثابة محاولة للحد من أسعار البنزين التي ارتفعت إلى أكثر من 5.00 دولارات للغالون، لكنها أدت أيضًا لتراجع الاحتياطي الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا.
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