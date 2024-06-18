أسعار الذهب ترتفع.. هذا ما سجلته آخر الأرقام

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وترقب السوق لبيانات أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0523 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2335.30 دولار.وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مما يزيد من جاذبية الذهب، بينما استقر الدولار.ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش اليوم، تليها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بعد غد الخميس ومؤشرات مديري المشتريات الجمعة.وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي استقرارا في سوق العمل وضغوط الأسعار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.42 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 972.83 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 893.18 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)