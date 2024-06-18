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إقتصاد

وسط غموض حول توقعات الطلب.. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
18-06-2024 | 06:48
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استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لأي إشارات على زيادة الطلب خلال فصل الصيف لدعم الأسعار رغم وجود معروض قوي في السوق يهدد بإضعاف المكاسب.
 
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 84.09 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.18 دولارا للبرميل، بعد تحقيق مكاسب أمس الاثنين.

وربح الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الاثنين لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ نيسان. (سكاي نيوز عربية) 
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