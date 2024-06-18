بهذه القيمة.. صفقة استحواذ قطرية على شركة اتصالات في كازاخستان

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قالت حكومة كازاخستان، الثلاثاء، إن شركة "كازاخ تيلكوم" ستبيع شركة موبايل تليكوم سرفيسيز (إم.تي-إس)، وهي إحدى شركتيها التابعتين لخدمات اتصالا الهواتف المحمولة، إلى شركة "باور إنترناشيونال هولدنج" القطرية مقابل 1.1 مليار دولار.وقال زاسلان مادييف وزير التنمية الرقمية في كازاخستان إن المستثمر الجديد سيلتزم أيضا بتوسيع شبكة إم.تي-إس.ووافق المساهمون في شركة كازاخ تيلكوم المملوكة للدولة على البيع هذا الشهر، لكن الشركة لم تكشف عن قيمة الصفقة.وتسيطر شركة كازاخ تيلكوم على أكثر من 60 بالمئة من سوق الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة في كازاخستان من خلال الشركتين التابعتين لها إم.تي-إس وكيه.سيل. (سكاي نيوز عربية)