حجم الاستثمار العقاري في روسيا يبلغ مستوى قياسيا

أفادت وكالة CORE.XP الاستشارية، بأن إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات في روسيا ارتفع في نهاية كانون الثاني-ايارمن هذا العام بنسبة 21٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتدل المعطيات المتوفرة على أنه بلغ هذا العام 318 مليار روبل( حوالي 3.5 مليار دولار).

وقال مصدر في الوكالة: "إجمالي حجم الاستثمارات في العقارات الروسية بلغ 318 مليار روبل، وهو رقم قياسي تاريخي مقارنة بفترات مماثلة في السنوات السابقة".

ووفقا لحسابات الوكالة، على مدى الخمسة أشهر الأخيرة، زادت الاستثمارات في مواقع العقارات السكنية في روسيا بمقدار 2.4 مرة لتصل إلى 110 مليار روبل.

وهذا هو الحد الأقصى خلال نفس الفترة في السنوات العشر الماضية.

وأوضحت الوكالة أن هذا النمو يرجع جزئيا إلى صفقتين كبيرتين لشراء قطع أرض في منطقة كاموشكي قرب بزنس سنتر "موسكو سيتي" وفي شارع ستاروفولينسكايا غرب العاصمة.

وزادت الاستثمارات في مستودعات التخزين في روسيا خلال خمسة أشهر 2.6 مرة إلى 53.7 مليار روبل، وفي المكاتب 1.6 مرة إلى 93.4 مليار روبل. وفي الوقت نفسه، انخفضت الاستثمارات في مساحات البيع بالتجزئة في الفترة من يناير إلى مايو 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 بنسبة 47٪ إلى 45.2 مليار روبل. (روسيا اليوم)