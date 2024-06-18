Advertisement

إقتصاد

ضرائب جديدة تشعل موجة غضب في كينيا

Lebanon 24
18-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1213240-638543388349163557.jpg
Doc-P-1213240-638543388349163557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع واعتقلت عدة أشخاص الثلاثاء خلال تظاهرة في العاصمة نيروبي ضد مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على فرض ضرائب جديدة، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

 وعلى البرلمان أن يناقش النص بعد الظهر والذي وصف بانه ضربة جديدة للقدرة الشرائية من خلال ضريبة سنوية مقترحة بنسبة 2,5 بالمئة على المركبات الخاصة وإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على الخبز.

 وترى حكومة الرئيس وليام روتو أن هذه الإجراءات ضرورية لإعطاء البلاد هامش مناورة ماليا.

 وعرض النص  الخميس على البرلمان حيث يتمتع الرئيس بالأغلبية على أن يتم التصويت عليه قبل 30 حزيران.

 وانطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي حركة احتجاجية نشرت أرقام هواتف النواب حتى يتمكن المواطنون من الاتصال بهم وإقناعهم بعدم التصويت على الموازنة.

 وخلال الثلاثاء، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان في كينيا حاملين لافتات كتب عليها "لا تفرضوا علينا الضرائب".

 وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن عشرة أشخاص على الأقل اعتقلوا.

وقالت المنظمة على موقع اكس: "دستورنا يمنحنا حق التظاهر. وحتى لو استمرت الاعتقالات فإن ذلك لن يردعنا". (سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:16 | 2024-06-19
15:00 | 2024-06-18
12:25 | 2024-06-18
09:50 | 2024-06-18
06:48 | 2024-06-18
03:40 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24