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إقتصاد

ماليزيا والصين تعتزمان تجديد اتفاقية تعاون اقتصادي

Lebanon 24
18-06-2024 | 15:00
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قال وزير التجارة الماليزي،تنجكو ظفرول عبد العزيز، اليوم  إن ماليزيا والصين ستجددان اتفاقية تعاون اقتصادي مدتها 5 أعوام خلال زيارة رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور هذا الأسبوع.

 وقال الوزير إن البلدين اتفقا على تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تعاون اقتصادي وتجاري، وجرى التوقيع على البرنامج لأول مرة في 2013.

 وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة تدشين مصنع تجميع لسيارات شيري في ماليزيا "هذه المبادرة ستعمق بصورة أكبر العلاقات في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية عالية المستوى والاقتصاد الرقمي والروبوتات وتطوير ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة وكذلك أنشطة البحث والتطوير في الزراعة والصناعات الأولية"وفق "رويترز".

 وأضاف أنه أثناء زيارة (لي) لماليزيا بين 18 و20 حزيران، سيبرم البلدان أيضا مذكرتي تفاهم حول الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء. (العربية)

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