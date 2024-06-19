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إقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف.. وهذا ما سجله

Lebanon 24
19-06-2024 | 00:16
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، إذ بدد القلق بشأن تصاعد حدة الصراع في كل من أوروبا والشرق الأوسط المخاوف حيال الطلب في أعقاب تقارير عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب ستة سنتات إلى 85.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت عقود حزيران لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 81.67 دولار للبرميل.

ومما حال دون مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، زادت مخزونات الخام الأميركية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 حزيران، نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي الثلاثاء.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات البنزين انخفضت 1.077 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 538 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأميركية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش. (سكاي نيوز)
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