الذهب يرتفع اليوم... كم أصبح سعر الأونصة؟

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حققت أسعار الذهب مكاسب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة هذا العام.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2328.67 دولار للأونصة.بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2330.30 دولار للأونصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.37 دولار للأونصة.