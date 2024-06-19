اليورو عند أدنى مستوياته.. ماذا عن الدولار؟







أما الدولار فانخفض الليلة الماضية بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

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وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0746 دولار بعد أن سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته في شهر ونصف عند 1.07 دولار. إستقر اليورو، اليوم الأربعاء، عند أدنى مستوياته التي وصلها في وقت سابق وسط مخاوف من أن حكومة جديدة في فرنسا قد تضعف الانضباط المالي مما قد يزيد من علاوة مخاطر الديون في منطقة اليورو.أما الدولار فانخفض الليلة الماضية بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة رهانات على خفض وشيك للفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0746 دولار بعد أن سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته في شهر ونصف عند 1.07 دولار.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.20 نقطة.



هذا وارتفع الإسترليني 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 84.43 بنس لليورو و0.13 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2725 دولار، وذلك بعد أن أظهرت بيانات بريطانية أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية.



وبلغت العملة السويسرية أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل اليورو الذي وصل إلى 0.9479 للفرنك.