روبوت يحقق أرباحاً هائلة في البورصة

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حقق روبوت مدّعم بالذكاء الاصطناعي أرباحاً بلغت 38 ألف دولار، بعد استثماره 5000 دولار كأسهم في سوق مال "وول ستريت" الأميركي.اعتبر موقع tradingbotsreview في تقرير أن الروبوت "غاليلو أف إكس Galileo FX"، الذي تم تصميمه في البداية للمبتدئين، أصبح أمراً ضرورياً في جميع أنحاء مجتمع التداول.ووفقاً لسجلات التداول لم يقتصر النجاح على تداول الأسبوع الماضي، بل بدأ وبنسب صغيرة جداً منذ 23 كانون الثاني 2024، باستثمارات لم تزد عن 1000 دولار، يُضاف إليها ثمن الروبوت البالغ 450 دولاراً فقط. وبحلول 11 حزيران 2024، حقق متداولو الروبوت ربحاً في يوم واحد فقط قدره 5600 دولار أميركي، مقابل كل ألف دولار، وقد لفت هذا الأداء انتباه المتداولين في جميع أنحاء العالم، ما أثار الاهتمام والفضول.وفي السياق، أعرب مصدر مسؤول في "وول ستريت" للموقع عن دهشته من هذا العائد الكبير على الاستثمار في مثل هذا الوقت القصير، معتبراً أنه أمر أثار الريبة بداية، خاصة مع شكوك حول تسريب معلومات.غير أن الوساوس اختفت، حسب المصدر، بعد الكشف عن الصفقات بالكامل والتحقق منها بشكل مستقل بواسطة منصة "ماي أف إكس بوك" العالمية.