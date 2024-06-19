26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
روبوت يحقق أرباحاً هائلة في البورصة
Lebanon 24
19-06-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق روبوت مدّعم بالذكاء الاصطناعي أرباحاً بلغت 38 ألف دولار، بعد استثماره 5000 دولار كأسهم في سوق مال "وول ستريت" الأميركي.
اعتبر موقع tradingbotsreview في تقرير أن الروبوت "غاليلو أف إكس Galileo FX"، الذي تم تصميمه في البداية للمبتدئين، أصبح أمراً ضرورياً في جميع أنحاء مجتمع التداول.
Advertisement
ووفقاً لسجلات التداول لم يقتصر النجاح على تداول الأسبوع الماضي، بل بدأ وبنسب صغيرة جداً منذ 23 كانون الثاني 2024، باستثمارات لم تزد عن 1000 دولار، يُضاف إليها ثمن الروبوت البالغ 450 دولاراً فقط. وبحلول 11 حزيران 2024، حقق متداولو الروبوت ربحاً في يوم واحد فقط قدره 5600 دولار أميركي، مقابل كل ألف دولار، وقد لفت هذا الأداء انتباه المتداولين في جميع أنحاء العالم، ما أثار الاهتمام والفضول.
وفي السياق، أعرب مصدر مسؤول في "وول ستريت" للموقع عن دهشته من هذا العائد الكبير على الاستثمار في مثل هذا الوقت القصير، معتبراً أنه أمر أثار الريبة بداية، خاصة مع شكوك حول تسريب معلومات.
غير أن الوساوس اختفت، حسب المصدر، بعد الكشف عن الصفقات بالكامل والتحقق منها بشكل مستقل بواسطة منصة "ماي أف إكس بوك" العالمية.
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
07:12 | 2024-06-19
19/06/2024 07:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم... اليكم حقيقة زواجها
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم... اليكم حقيقة زواجها
04:01 | 2024-06-19
19/06/2024 04:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
10:43 | 2024-06-19
19/06/2024 10:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
05:39 | 2024-06-19
19/06/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
19/06/2024 03:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
19:07 | 2024-06-19
مصدر اقتصادي: هذه الخريطة لتعافي لبنان وعودته سويسرا الشرق
15:30 | 2024-06-19
تقرير يكشف: المستثمرون الأجانب يبتعدون عن إسرائيل
14:16 | 2024-06-19
اليورو عند أدنى مستوياته.. ماذا عن الدولار؟
13:00 | 2024-06-19
مشاريع جديدة في "شوارع لبنان".. عملٌ جديد وإيرادات مالية!
10:32 | 2024-06-19
بيان مهمّ للمديرية العامة للشؤون العقارية... هذه تفاصيله
09:33 | 2024-06-19
المفوضية الأوروبية "تُوبّخ" فرنسا... ما السبب؟
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24