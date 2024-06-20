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إقتصاد

قبيل تقرير المخزونات.. الخام الأميركي يهبط وبرنت يصعد

Lebanon 24
20-06-2024 | 01:19
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، في التعاملات المبكرة الخميس، مع توغل الدبابات الإسرائيلية في غزة، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بسبب احتمالات ارتفاع مخزونات النفط.

تحرك الأسعار
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بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب ثمانية سنتات إلى 85.15 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.30 دولار للبرميل.
ونشاط التعاملات محدود بسبب عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة.
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