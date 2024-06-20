قبيل تقرير المخزونات.. الخام الأميركي يهبط وبرنت يصعد

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، في التعاملات المبكرة الخميس، مع توغل الدبابات الإسرائيلية في غزة، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بسبب احتمالات ارتفاع مخزونات النفط.بحلول الساعة 0008 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب ثمانية سنتات إلى 85.15 دولار للبرميل.وتراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.30 دولار للبرميل.