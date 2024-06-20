مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة.. ارتفاع في أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس المبكرة، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.بحلول الساعة 0329 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333.62 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 حزيران.ولم يطرأ تغير على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولار.