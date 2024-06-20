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إقتصاد

الذكاء الاصطناعي يُهدّد 54% من وظائف القطاع المصرفيّ

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:53
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توقع بنك "سيتي غروب" أنّ يستولي الذكاء الاصطناعي على المزيد من الوظائف في القطاع المصرفي، مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأشار "سيتي غروب" إلى أن 54% من الوظائف في القطاع المصرفي يمكن استبدالها عبر تقنيات الأتمتة، وأن 12% إضافية من الأدوار يمكن تعزيزها باستخدام التكنولوجيا. (سكاي نيوز)
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