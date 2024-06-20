الذهب يتألق.. كم بلغ سعر الأونصة؟





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2337.87 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ السابع من حزيران.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2351.30 دولار. ارتفع الذهب ولامس أعلى مستوياته في أسبوعين، الخميس، إذ زادت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2337.87 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ السابع من حزيران.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2351.30 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي هو في ذروته حاليا".



أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.



ويتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري. (سكاي نيوز عربية)