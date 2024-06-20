Advertisement

إقتصاد

عن السفر من إسرائيل وإليها.. فوضى تهزّ قطاع الطيران

Lebanon 24
20-06-2024 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1214092-638545138149491132.png
Doc-P-1214092-638545138149491132.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تركت التقلبات الهائلة في أسعار تذاكر الطيران الإسرائيلية الاقتصاديين يعانون في محاولة التعامل مع التضخم في زمن الحرب، إذ فشل جميع المحللين في توقع اتجاه التضخم في الشهرين الماضيين.

وتمثل تذاكر السفر الجوي 1.6% فقط من مؤشر أسعار المستهلك، إلا أنها جزء من فئة أكبر هي قطاع النقل والاتصالات الذي يشكل ما يقرب من خمس السلة التي يعتمد عليها المؤشر، مما يعني أن التغييرات الكبيرة يمكن أن تؤثر بشدة على القراءات الشهرية صعوداً أو هبوطاً.
Advertisement

وتقول نيرا شامير، كبيرة الاقتصاديين في بنك "ديسكاونت إسرائيل" (Israel Discount Bank) إن "قسم النقل شهد تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة، وقد أصبح قسماً لا يمكن التنبؤ به في الواقع".

وأصبحت قدرة البنوك والمتعاملين على المحك في ما يتعلق باتخاذ قرارات استثمارية مثل تفضيل الأدوات المالية المرتبطة بأسعار المستهلكين، أو البحث عن طرق أخرى للتحوط في استثماراتهم.

كذلك تجعل القراءات المفاجئة الأخيرة، تحديد مسار السياسة النقدية أشد صعوبة بعد أن تحول البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مؤقتاً، بعد خفضها في بداية العام.
 
ومما يزيد من حالة الشك والغموض أن الحرب أدخلت سوق السفر الجوي في إسرائيل في حالة من الفوضى. فقد انخفض عدد شركات الطيران الدولية العاملة في إسرائيل بنسبة 30%، كما هبط عدد الرحلات الجوية بنسبة 40% منذ بداية الحرب.

والنتيجة هي التقلب الشديد في الأسعار من شهر إلى آخر، مع وقف شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل والعودة لاستئنافها من جديد، بينما يتأرجح الطلب من المسافرين صعوداً وهبوطاً حسب مسار الحرب. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:39 | 2024-06-20
13:22 | 2024-06-20
11:35 | 2024-06-20
11:28 | 2024-06-20
09:29 | 2024-06-20
09:17 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24