Advertisement

إقتصاد

قضاة في المحكمة العليا الأميركية يؤيّدون فرض ضريبة على الدخل الأجنبي

Lebanon 24
20-06-2024 | 16:39
A-
A+
Doc-P-1214129-638545238021803884.png
Doc-P-1214129-638545238021803884.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفضت المحكمة العليا الأميركية الطعن المقدم لناحية فرض ضريبة على الأميركيين، الذين استثمروا في شركات أجنبية معينة، حيث أيّد القضاة في حكمهم بأغلبية 7 أصوات، قرار محكمة أدنى درجة.

وكانت "ضريبة الإعادة الإلزامية" لمرة واحدة، جزءًا من قانون الضرائب المدعوم من الجمهوريين الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017.
Advertisement

وبحسب رويترز، كان الخلاف في هذه القضية هو ما إذا كانت هذه الضريبة على المكاسب غير المحققة مسموح بها بموجب التعديل السادس عشر للدستور الأميركي، والذي مكن الكونغرس من "جمع الضرائب على الدخل". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:47 | 2024-06-20
13:22 | 2024-06-20
11:35 | 2024-06-20
11:28 | 2024-06-20
09:29 | 2024-06-20
09:17 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24