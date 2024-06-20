قضاة في المحكمة العليا الأميركية يؤيّدون فرض ضريبة على الدخل الأجنبي

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رفضت المحكمة العليا الأميركية الطعن المقدم لناحية فرض ضريبة على الأميركيين، الذين استثمروا في شركات أجنبية معينة، حيث أيّد القضاة في حكمهم بأغلبية 7 أصوات، قرار محكمة أدنى درجة.وكانت "ضريبة الإعادة الإلزامية" لمرة واحدة، جزءًا من قانون الضرائب المدعوم من الجمهوريين الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017.وبحسب رويترز، كان الخلاف في هذه القضية هو ما إذا كانت هذه الضريبة على المكاسب غير المحققة مسموح بها بموجب التعديل السادس عشر للدستور الأميركي، والذي مكن الكونغرس من "جمع الضرائب على الدخل". (سكاي نيوز عربية)